Після реформи ДФС чесний бізнес працюватиме спокійно - Гончарук

Державна фіскальна служба України застосовуватиме новий підхід у роботі, який передбачає, що чесні підприємці працюватимуть спокійно, а злочинців - каратимуть.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у Facebook.

"Раніше сумлінний бізнес потерпав від податківців, які при цьому не помічали тіньові схеми. Це явище припиняємо раз і назавжди — в органах Державної фіскальної служби України не повинно залишитися жодного корумпованого працівника, включаючи найвище керівництво. Плюс, підхід до роботи з бізнесом буде цілком іншим — чесні підприємці зможуть працювати спокійно, а злочинці — будуть покарані", - написав Гончарук.

Він також наголосив, що завдання боротьби з корупцією та зміни підходу до роботи служби поставив новопризначеному керівнику Сергію Солодченку, від якого очікує швидких та якісних результатів.

Як повідомлялося, 12 лютого Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови Державної фіскальної служби України Сергія Солодченка. Також уряд визнав таким, що втратило чинність, своє рішення від 17 липня 2019 року про призначення т. в. о. голови ДФС Дениса Гутенка.

18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом поділу Державної фіскальної служби. 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурси на керівників цих відомств.

ДПС запрацювала наприкінці серпня 2019 року, нова Митна служба - на початку грудня 2019 року.

За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, завершальним етапом реформи ДФС в Україні стане створення єдиної Служби розслідувань фінансових злочинів.