Українські енергоносії мають бути в пріоритеті - Зеленський

Питання імпорту вугілля може обговорюватися лише в тому разі, якщо якась конкретна марка не видобувається в Україні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про який імпорт може бути мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась марка у нас не видобувається – тільки тоді ми можемо піднімати питання імпорту цієї марки», – зазначив Зеленський.

І додав, що наразі імпорту немає місця в вітчизняній вугільній галузі.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук 7 лютого заявив, що уряд прийматиме рішення щодо закриття чи підтримки шахт, зважаючи на економічну доцільність. За його словами, ті шахти, які економічно можуть конкурувати, підтримуватимуть “наскільки це можливо”, а ті, що “внаслідок безвідповідального хазяйнування протягом десятків років доведені до ручки і підняти їх економічної спроможності немає”, закриватимуть. Водночас Гончарук підкреслив, що уряд подбає про шахтарів та їхні сім'ї та знайде можливість забезпечити їхнє майбутнє.

Прем’єр зазначив, що на більшості із 34 шахт, де проведено аудит, ситуація така: шахтарі працюють у важких умовах, із застарілим обладнанням, а собівартість того вугілля не витримує конкуренції.