У Фонді гарантування заявили про зростання вкладів фізосіб у січні

Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 лютого 2020 року становить 487,3 млрд грн, що на 12,8 млрд грн більше ніж на 1 січня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) станом на 1 лютого 2020 року склала 487,3 млрд грн. Для порівняння станом на 1 січня 2020 року фізособи тримали в банках на 12,8 млрд грн менше – 474,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року: вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць), вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).

Як відомо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Кошти 98,3% вкладників у банках-учасниках Фонду є повністю захищеними вкладами (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн). Гарантіями Фонду повністю покривається 41,8% від загальної суми вкладів, що становить 203,9 млрд грн. Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,0%, а загальна сума їх вкладів на 1 лютого 2020 року становить 31,1 млрд грн (6,4% від загальної суми вкладів). З 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

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Станом на 1 лютого 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банка. Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на початок лютого 2020 року, становила 13,0 млрд грн.