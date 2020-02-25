В Україні вдосконалять механізм перевірки інформації про кінцевих бенефіціарів

Національний банк підписав меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України спільно з іншими державними органами та громадськими організаціями 24 лютого підписав Меморандум про співпрацю у розбудові механізму перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників та створення першої Транснаціональної електронної лабораторії (ТеЛАБ)", - йдеться в повідомленні.

Меморандум укладено строком на 3 роки. Він окреслює основні напрями співпраці між сторонами, які мають на меті створити екосистему механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників з метою протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та іншим злочинам, що пов’язані з фіктивною діяльністю компаній.

Для досягнення цієї мети буде створена Транснаціональна електронна лабораторія (TeЛАБ). Це офіційна платформа для комунікації та тестування інноваційних технологій між урядовими структурами, громадськими організаціями, бізнесом та експертами на міжнародному рівні, що працюватиме на засадах електронного офісу.

Основні напрями діяльності ТеЛАБ: 1) правові: аналіз та розробка законодавства на міжнародному та національному рівнях; 2) організаційні: вироблення політик та процедур, аналіз бізнеспроцесів для інтеграції ресурсів, напрацювання методик проведення експертиз; 3) технічні: розробка, тестування та впровадження технічних рішень; 4) моніторинг ефективності діяльності.

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Крім Національного банку, такі зобов’язання взяли на себе також Міністерство юстиції, Міністерство цифрової трансформації, Держфінмоніторинг, ДП «Національні інформаційні системи».

Серед партнерів від громадського сектору – громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна", громадська організація "Разом проти корупції", Open Up Ukraine, YouControl, Міжнародний фонд "Відродження", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрія).