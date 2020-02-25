ЄБРР виділив €52,5 мільйона на розширення роздрібної торгівлі в Одесі

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 52,5 млн євро для розширення роздрібної торгівлі в Одесі, зокрема торговельного центру "Рів'єра".

Про це Укрінформу повідомили з пресслужби ЄБРР.

"Організований банком для спеціальної проєктної компанії “Нові бізнес-погляди” (“НБП”), яка володіє та управляє “Рів’єрою”, пакет фінансування обсягом 52,5 млн євро допоможе розширити існуючу загальну орендну площу на 18131 кв. м до кінця 2022 р. Кредит також буде використаний для реструктуризації балансу “НБП”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках цієї інвестиційної програми зможуть пройти спеціалізоване професійне навчання з IT, іноземних мов, продажів, маркетингу та інших дисциплін сотні молодих жінок і чоловіків.

"Ця інвестиція збільшить наявність сучасної площі роздрібної торгівлі в Одесі, яка наразі відстає від більшості східноєвропейських міст з поточним показником загальної орендної площі лише приблизно 250 кв. на 1000 жителів", - наголошується у повідомленні.

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ЄБРР є провідним інституційним інвестором в України та вже узяв на себе зобов’язання щодо виділення понад €14,5 млрд у рамках більш як 460 проєктів по всій країні.