Нафта дорожчає, але страхи про вірус стримують зростання

Нафта дорожчає у вівторок на тлі пошуку інвесторами вигідних угод після падіння цін майже на 4% на попередній сесії.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $56,54 за барель, що на $0,24 (0,43%) вище ціни закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ф'ючерси впали на $2,2 (3,76%), до $56,3 за барель.

Ф'ючерс WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялися на $0,20 (0,39%) - до $51,63 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $51,43 за барель, впавши на $1,95 (3,65%) у порівнянні з попередньою сесією.

Трейдери продовжують оцінювати економічні наслідки спалаху коронавіруса Covid-19. Протягом останніх двох тижнів нафтові ціни зростали на тлі оптимізму з приводу того, що поширення епідемії за межами Китаю не буде масштабним і що значного уповільнення світової економічної активності вдасться уникнути. Ці припущення були поставлені під сумнів у зв'язку з швидким поширенням захворювання в останні кілька днів, пише Bloomberg.

За оцінкою найбільшого в світі незалежного нафтотрейдера Vitol Group, на даний момент через коронавірус попит на нафту в Китаї впав на 4 млн б/l, що становить близько 4% світового споживання.

Росія, яка взяла паузу для оцінки необхідності додаткового скорочення видобутку в рамках ОПЕК+, може бути змушена погодитися на нього, якщо спалах коронавіруса призведе до ще більшого падіння нафтових цін, вважає засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 56,25 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,61 долара за барель, що на 16 центів нижче рівня закриття торгів ($55,77).