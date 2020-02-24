До Мінфіну надійшло 82% паспортів бюджетних програм

До Міністерства фінансів станом на 21 лютого 2020 року надійшло на погодження 399 із 487 паспортів бюджетних програм, що потребують затвердження цього року, або 82%. Погоджено 344 паспорти, або 86%.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Станом на 21 лютого 2020 року із 487 паспортів бюджетних програм, що потребують затвердження у поточному році, до Міністерства фінансів на погодження надійшло 399 паспортів або 82%. З них погоджено Мінфіном – 344 паспорти бюджетних програм, або 86%, повернуто на доопрацювання – 28 паспортів бюджетних програм, або 6%", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що від дотримання бюджетної дисципліни головними розпорядниками коштів залежить своєчасність фінансування державних програм. Державна казначейська служба України забезпечує фінансування лише тих бюджетних програм паспорти яких, було затверджено в установленому законодавством порядку та подано до служби.

На погодження до Мінфіну не подано 88 паспортів бюджетних програм.

Мінфін просить головних розпорядників коштів дотримуватись бюджетної дисципліни та пришвидшити подання проєктів паспортів належної якості для забезпечення виконання норм законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Рахункової палати, у січні 2020 року не проведено видатків державного бюджету і не надано кредитів на 2,2 млрд гривень через відсутність затверджених паспортів бюджетних програм. Є ризик непроведення відповідних видатків і в лютому.