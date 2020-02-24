На Житомирщині для аукціонів підготували 200 ділянок із покладами бурштину

Житомирська ОДА спільно з Державною службою з геології та надр підготували для інвесторів 200 ділянок із покладами бурштину; спецдозволи на користування ними продатимуть з аукціонів.

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Застосування механізму оперативного виділення ділянок надр вже дало попередньо сформувати на території Житомирської області 200 ділянок бурштиноносних надр (площею 10 га кожна), які доцільно реалізовувати на аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для напрацювання мапи бурштинових покладів використовують супутникові технології та дистанційне зондування поверхні землі.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про регулювання видобутку бурштину. Новий закон передбачає продаж єдиних дозволів на цей вид діяльності через електронні аукціони системи Prozorro.

Читайте також: Очільник Держгеонадр назвав пріоритети у роботі служби

У 2019 році Держгеонадра надали 124 спеціальні дозволи на користування надрами, з них 35 було продано на електронних торгах. Розмір надходжень до бюджетів у результаті продажу дозволів на електронних аукціонах становив 503,9 млн грн. Загальна запланована сума надходжень на 2020 рік - 750 млн грн.