Фінансову директорку МХП визнали найкращою в Україні

Виконавча та фінансова директорка агроіндустріального холдингу МХП Вікторія Капелюшна посіла перше місце в рейтингу ТОП — 30 кращих фінансових директорів України за версією журналу «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

“Завдяки експертам у виданні склали рейтинг кращих фінансових управлінців. У список увійшли понад 70 CFO найбільших компаній, що ведуть свою діяльність на території України. Фінальний рейтинг формувався з двох оцінок: експертного журі (80%) і голосування читачів на delo.ua (20%)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експертна група рейтингу ТОП-30 кращих фінансових директорів України оцінювала управлінців за п'ятибальною системою за п'ятьма критеріями: репутація на ринку, ефективність, новаторське мислення, стратегічне планування та антикризове управління.

Повідомляється також, що окрім Капелюшної до ТОП-5 рейтингу потрапили Вікторія Смародіна («Фармак»), Віра Вітинська (Eldorado), Анастасія Усачова («Кернел») та Тетяна Грязнова (Yasno).

Як підкреслили в холдингу, фінансова директорка МХП працює в компанії з дня заснування та відома новаторськими для українського ринку інструментами залучення фінансів. Минулого року Капелюшна увійшла до ТОП-20 найуспішніших бізнес-леді країни. А наприкінці січня 2020 року її включили до списку найкращих фінансових менеджерів.

Фото: МХП