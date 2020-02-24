Процес видачі дозвільних документів на будівництво відтепер буде публічним

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) почне транслювати онлайн засідання дозвільної комісії, яка видає документи на будівництво.

Про це повідомляє пресслужба ДАБІ.

“Процес прийняття рішень щодо видачі дозвільних документів на будівництво відтепер буде публічним. Держархбудінспекція транслюватиме засідання дозвільної Комісії в режимі онлайн”, - йдеться у повідомленні.

Відтепер суб’єкти містобудування та громадськість матимуть можливість особисто спостерігати за роботою комісії та за тим, на підставі яких документів приймаються рішення щодо надання дозволу чи відмови.

Перша трансляція засідання дозвільної комісії відбудеться 25 лютого на офіційному каналі ДАБІ в YouTube та на сторінці у Facebook.