Експерти не очікують значних змін курсу долара до гривні цього тижня

Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі повідомили, що ситуація на валютному ринку залишається гранично стабільною. За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і незначно. Готівковий долар трохи знизився, на міжбанку він дещо зріс, а офіційний курс практично не змінився.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зберігся близько 24,45 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час зросли з 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+ 0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/ - 0,03%). Мінімальні і різноспрямовані коливання курсу продовжують свідчити про рівновагу долара до гривні близько поточних рівнів.

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НБУ залишається покупцем валюти на міжбанку, минулого тижня він купив в резерви $125 млн. З початку року Нацбанк поповнив резерви на $706 млн. Без цих покупок долар на сьогоднішній день торгувався б трохи нижче.