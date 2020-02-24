Експерти не очікують значних змін курсу долара до гривні цього тижня

Експерти не очікують значних змін курсу долара до гривні цього тижня

Укрінформ
Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,5 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі повідомили, що ситуація на валютному ринку залишається гранично стабільною. За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і незначно. Готівковий долар трохи знизився, на міжбанку він дещо зріс, а офіційний курс практично не змінився.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зберігся близько 24,45 грн. Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей самий час зросли з 24,40/24,43 до 24,47/24,49 (+0,3%/+ 0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 24,29/24,50 до 24,28/24,49 (-0,1%/ - 0,03%). Мінімальні і різноспрямовані коливання курсу продовжують свідчити про рівновагу долара до гривні близько поточних рівнів.

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НБУ залишається покупцем валюти на міжбанку, минулого тижня він купив в резерви $125 млн. З початку року Нацбанк поповнив резерви на $706 млн. Без цих покупок долар на сьогоднішній день торгувався б трохи нижче.

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