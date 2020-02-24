Мінцифри доопрацювало е-кабінет забудовника

У Міністерстві цифрової трансформації України доопрацювали електронний кабінет забудовника і тепер він автоматично перевіряє інформацію з реєстру, яку внесли офлайн.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Ми доопрацювали кабінет і відтепер автоматично перепровіряємо інформацію з реєстру, яка вносилася шляхом отримання послуги офлайн. А дуже скоро всі послуги у будівництві стануть автоматичними та електронними", - написав він.

Федоров пояснив, що це зроблено для того, аби зменшити вплив корупції в сфері будівництва.

"Два місяці бандити, які роками заробляли мільярди гривень на хабарях та вже відчувають великі втрати від перших кроків цифровізації, намагаються обдурити та дискредитувати кабінет забудовника. І вони навіть вирішили, що їм це вдалося. Ми були готові до таких атак і уважно слідкували за ними", - уточнив міністр.

Як повідомлялося, в е-кабінеті забудовника підприємці уже можуть поскаржитись на корупцію.