Саудівська Аравія інвестує $110 мільярдів у газове родовище

Розробка родовища "Джафура", за попередніми оцінками, забезпечить щорічний внесок у ВВП Саудівської Аравії в розмірі $20 млрд.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Саудівське агентство друку.

"Проект видобутку газу був розглянутий на нараді під головуванням саудівського принца Мухаммеда бен Сальмана", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, мова йде про найбільше нетрадиційне газове родовище в королівстві "Джафура". За оцінками геологів, в ньому міститься 200 трлн кубометрів жирного газу.

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Розробка родовища, за словами Мухаммеда бен Сальмана, займе 22 роки і буде приносити щорічний чистий дохід у $8,6 млрд, а щорічний внесок у ВВП становитиме $20 млрд. Реалізація проекту зробить Саудівську Аравію одним із провідних виробників природного газу в світі, впевнений наслідний принц.