У Рахунковій палаті назвали причину "гальмування" бюджетних видатків на 2,2 мільярда

У січні 2020 року не проведено видатків державного бюджету і не надано кредитів на 2,2 млрд гривень. Є ризик непроведення відповідних видатків і в лютому.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати з посиланням на голову відомства Валерія Пацкана.

"Понад 40% паспортів бюджетних програм досі не затверджені. Внаслідок відсутності паспортів у січні не проведено видатків і не надано кредитів на 2,2 млрд гривень", - сказав Пацкан.

Він пояснив, що цього року граничний термін затвердження паспортів бюджетних програм – 17 лютого, однак до Державної казначейської служби станом на 20 лютого не подано 198 із 486 паспортів бюджетних програм.

За інформацією Рахункової палати, за бюджетними програмами Міністерства інфраструктури України не подано 92% паспортів, Міністерства культури, молоді та спорту України – 91%, Національної академії аграрних наук – 75%, Міністерства освіти і науки – 72%, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – 68%.

Пацкан додав, що зріс ризик непроведення і в лютому передбачених видатків і ненадання кредитів на загальну суму 1,7 млрд гривень.

Він нагадав, що в грудні минулого року уряд визначив 38 бюджетних програм, за якими до 31 січня 2020 року включно мав затвердити нові порядки використання коштів.

"Станом на 17 лютого цього року затверджено лише 5 порядків використання коштів. За відсутності порядку неможливо розробити і затвердити паспорт бюджетної програми", - підсумував голова Рахункової палати.