Україна і ЄС посилять співпрацю щодо адаптації законодавства у сфері СФЗ

Представники компетентних органів України та Європейського Союзу обговорили поточний стан імплементації актів права ЄС у сфері санітарних та фітосанітарних заходів в українське законодавство відповідно до Угоди про асоціацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства.

“20 лютого відбулася зустріч представників Директорату безпечності харчових продуктів Мінекономіки, Держпродспоживслужби з представниками Проєкту ЄС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні” та представництва Європейського Союзу в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Європейську сторону поінформували про відповідність цілі Програми діяльності Кабінету Міністрів України «7.2. Українські споживачі отримують безпечні товари та послуги» пріоритетам імплементації Всеохоплюючої Стратегії СФЗ Угоди про асоціацію.

Учасники зустрічі також обговорили стан розробки пріоритетних документів, серед яких законопроєкти “Про ветеринарну медицину”, “Про вимоги до матеріалів та предметів, що контактують з харчовими продуктами”, “Про захист рослин”, а також підзаконні акти у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, захисту рослин та інші.

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Наголошується, що за результатами зустрічі сторони оновили спільний план роботи та домовились про посилення експертної взаємодії щодо адаптації законодавства України в рамках Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV Угоди про асоціацію (Санітарні та фітосанітарні заходи).