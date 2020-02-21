До країн ЄС мають право експорту 333 українські підприємства

До країн Європейського Союзу мають право експорту 333 українські підприємства, з яких 153 підприємства-виробники продукції для споживання людиною, 180 – підприємства-виробники нехарчової продукції.

Про це повідомила т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко під час презентації результатів роботи у 2019 році, інформує пресслужба відомства.

"Із зазначеної кількості підприємств-виробників продукції для споживання людиною більшість (72 підприємства) мають право експорту до ЄС меду, 27 – рибних продуктів, 22 – молочних продуктів, 17 - равликів живи охолоджених, 8 - м'яса птиці та м’ясних продуктів, 4 - яєць та яєчних продуктів, по одному – кишкової сировини та колагену", - зазначила керівник служби.

Вона також наголосила, що Україна на сьогодні є однією із найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

"Ми виробляємо практично всі товарні позиції тваринницької та рослинницької продукції, яка експортується на міжнародні ринки, і вона викликає довіру у закордонних споживачів", - підкреслила Ольга Шевченко.