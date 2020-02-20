На будівництві в Миколаївському порті хотіли вкрасти майже 380 мільйонів - СБУ

Служба безпеки України спільно з підрозділами ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора попередила завдання державі збитків в особливо великих розмірах під час будівництва причалу Миколаївського морського порту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“За версією слідства, посадовці держпідприємства підозрюються в тому, що у межах контракту про державне інвестування у будівництво причалу вони прийняли та оплатили роботи, які фактично не виконувалися. Крім того, за даними слідства, значну частину з отриманих державних коштів вони могли перевести у готівку та привласнити через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці дії учасників протиправної діяльності ймовірно стали одним із чинників, що спричинив зрив реалізації затвердженого урядом державного інфраструктурного проєкту та планів стратегічного розвитку Миколаївського морського порту вартістю 379 мільйонів гривень.

Наразі, у межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях Миколаївської філії державного підприємства “Адміністрація морських портів України.

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Завдяки вжитим заходам правоохоронців, керівництвом ДП “Адміністрація морських портів України” прийнято рішення про розірвання контракту для недопущення нанесення збитків державі в особливо великих розмірах.

Тривають слідчі дії.