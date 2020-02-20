Україна у січні експортувала агропродукції на 14% більше

Україна у січні 2020 року поставила на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції на 1,984 млрд дол. США, що на 14% більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Facebook.

"За даними ДФС у січні 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції на 1 984 млн дол. США, що на 14% більше, ніж за відповідний період 2019 року. Зокрема, із загального експорту України частка аграрної продукції складає 48%", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького, Україна забезпечує позитивну динаміку до збільшення експорту продукції АПК, зокрема, за рахунок підвищення урожайності, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, попиту на українську продукції серед закордонних споживачів та відкриття нових ринків збуту.

"Основну частку аграрного експорту займають зернові культури – 48% та олійні – 23%. Проте ми поступово збільшуємо обсяги постачання готової, нішевої та органічної продукції», - зауважив Висоцький.

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Серед ТОП-5 країн, які найбільше імпортували українську сільськогосподарську продукцію за звітний період: Китай (10,2%), Єгипет (10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%) і Туреччина (6,6%).

Загалом, за січень 2020 року зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів склав близько 2,5 млрд дол. США, що на 15% більше, ніж за відповідний період 2019 року.