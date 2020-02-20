Кредити за програмою «5-7-9%» зможуть отримати до 50 тисяч підприємців

50 тисяч українських підприємців у цьому році зможуть отримати кредити за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович під час презентації програми пільгового кредитування в Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За нашими підрахунками, програма дозволить вивільнити приблизно 30 млрд гривень, які є в банках. В залежності від попиту, до 50 тисяч підприємців зможуть отримати кредит. Ми очікуємо, що прямо чи опосередковано буде створено 90 тисяч легальних робочих місць. Ми вже знаємо про перші кредити, які було видано в Харкові. Не буду рекламувати назви банків, але процес почався, перші кредити вже є. Більш релевантна статистика буде за кілька тижнів», - сказав Романович.

Він зазначив, що для малого та середнього бізнесу недоступність фінансування – серед трьох головних проблем.

«Є надвисокі ставки, які потім не дають можливості прибутково працювати, по-друге - необхідність застави. Саме для цього створюється програма. Держава зробила частковий перерозподіл бюджету і виділила 2 мільярди гривень на цю програму. Півтора мільярда піде на компенсацію різниці за кредитними ставками банків, решта - на кредитні гарантії банку для тих підприємств, у кого немає застави», - розповів про механізм Романович.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» із 1 лютого 2020 року.

Кредити під 9% відсотків видаватимуть підприємствам з річним доходом до 50 мільйонів гривень, позику під 7% річних зможуть отримати підприємства з доходом до 25 мільйонів гривень, а якщо вони при цьому створять два робочих місця, ставку знизять до 5%. Кожен підприємець зможе взяти до 1,5 мільйона гривень на 5 років.