Фонд гарантування продає пул іпотечних кредитів банку Хрещатик

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул іпотечних кредитів ПАТ «КБ «Хрещатик».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на 10 березня 2020 року заплановано проведення аукціону з продажу пулу активів ПАТ «КБ «Хрещатик». Торги будуть проведені на електронному майданчику ProZorro.Продажі. До складу пулу увійшли 663 кредити, які забезпечені іпотекою та надавались ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до Положення про порядок фінансово-кредитної підтримки молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Сумарна балансова вартість кредитів – 65,43 млн грн.

Як забезпечення виконання зобов’язань за цими кредитама в іпотеці ПАТ «КБ «Хрещатик» знаходяться 662 квартири, розташовані в місті Києві, а також 1 договір майнових прав на квартиру.

Всі кредити видані в гривні. Середня прострочка – до 3 місяців.

Пул буде виставлений на продаж на відкритих торгах.

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В аукціоні можуть взяти участь банки України, які мають банківську ліцензію та внесені до Державного реєстру банків. Початкова ціна лоту – 65 773 943,58 грн.

Аукціон буде проведений за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня.