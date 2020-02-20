У Китаї знизили базову ставку кредитування через коронавірус

У Китаї знизили базову ставку кредитування через коронавірус

Укрінформ
Центробанк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

“Центробанк країни — Народний банк Китаю, знизив базову ставку кредитування з 4,15% до 4,05%, а п'ятирічну ставку - з 4,80% до 4,75%”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNBC, відповідне рішення було прийняте для підтримки економіки, яка постраждала після спалаху смертельного коронавірусу в країні у січні.

Зазначається, що зниження базової ставки кредитування стало першим з жовтня минулого року.

Читайте також: Центробанк Китаю дезінфікуватиме готівку через коронавірус

Раніше Центральний банк Китаю у межах заходів боротьби з коронавірусом COVID-19 запровадив заходи з дезінфекції готівки. Також розглядається можливість знищення готівки, що надходить із районів з високим ризиком зараження.

Як повідомляв Укрінформ, за даними на 20 лютого, від коронавірусу померло 2128 людей, заражено 75 тисяч 727. Повністю одужали вже 16 тисяч 446 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-