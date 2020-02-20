У Китаї знизили базову ставку кредитування через коронавірус

Центробанк Китаю знизив базову ставку кредитування для підтримки економіки, яка постраждала від впливу спалаху коронавірусу.

Про це повідомляє CNBC.

“Центробанк країни — Народний банк Китаю, знизив базову ставку кредитування з 4,15% до 4,05%, а п'ятирічну ставку - з 4,80% до 4,75%”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNBC, відповідне рішення було прийняте для підтримки економіки, яка постраждала після спалаху смертельного коронавірусу в країні у січні.

Зазначається, що зниження базової ставки кредитування стало першим з жовтня минулого року.

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Раніше Центральний банк Китаю у межах заходів боротьби з коронавірусом COVID-19 запровадив заходи з дезінфекції готівки. Також розглядається можливість знищення готівки, що надходить із районів з високим ризиком зараження.

Як повідомляв Укрінформ, за даними на 20 лютого, від коронавірусу померло 2128 людей, заражено 75 тисяч 727. Повністю одужали вже 16 тисяч 446 осіб.