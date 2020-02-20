Військові поскаржилися на 17 банків через штрафи і відсотки

Банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом, а також штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Упродовж останніх п’яти місяців до Національного банку надійшло понад 100 звернень військовослужбовців, які скаржаться на нарахування банками відсотків та штрафів за їх кредитами в період військової служби. На початку 2020 року такі звернення почастішали. Усього військовослужбовці поскаржилися до НБУ на 17 банків. Банки не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом, а також штрафи за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби. Це вимоги законодавства, а саме – Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" (пункт 15 статті 14)", - йдеться в повідомленні.

Це означає, що кредит військовослужбовця фактично "заморожується" на час проходження ним військової служби. Військовий має змогу тимчасово не виплачувати тіло кредиту, а банк не нараховує проценти та штрафи за прострочення виплат. Зауважуємо, що норми, які звільняють військовослужбовців від нарахування відсотків, штрафів та пені на час проходження військової служби, розповсюджуються не лише на банки, а й на небанківські фінансові установи. Національний банк поки не є їх регулятором, але отримує звернення від військовослужбовців, у тому числі й щодо порушень законодавства небанківськими фінустановами.

Національний банк 14 лютого 2020 року надіслав банкам додаткове роз’яснення щодо виконання ними вимог законодавства України, а саме – не нараховування процентів, штрафів та пені за кредитами для професійних військових та контрактників із початку особливого періоду (із 18 березня 2014 року), а для мобілізованих військових – із дати їх мобілізації. Щодо кожного випадку порушення Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку зверталося безпосередньо до банків із вимогою вирішити ситуацію. Приблизно у 60% випадків проблему було вирішено позитивно для споживачів – банки списали неправомірно нараховані відсотки. Решта випадків наразі вирішуються.