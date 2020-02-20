Рада розглянула чверть "земельних" поправок

Верховна Рада розглянула більше тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом на 13:20 20 лютого депутати пройшли 1018 поправок до законопроєкту №2178-10. Це 25% від загальної кількості поправок. Загалом під час підготовки законопроєкту про відкриття ринку землі до другого читання надійшло 4018 поправок і пропозицій від народних депутатів.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10.

В першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі, Рада ухвалила 13 листопада 2019 року.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.