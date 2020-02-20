Частка імпорту агропродукції з ЄС до України вперше перевищила 50% - експерт

Частка імпорту аграрної продукції з Європейського Союзу до України вперше за роки незалежності перевищила 50% у загальному аграрному імпорті.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної еконмоіки”(ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

"Позицію основного постачальника сільськогосподарської продукції до України, як і раніше, утримують країни – члени ЄС. Вартість поставок з Європи минулого року збільшилася з 2695 млн дол. 2018 року до 3133 млн дол. торік. Частка європейських країн вперше за часів незалежності України перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51%”, - повідомив Пугачов.

Пугачов зазначив, що помітно менші обсяги імпортних поставок продовольства з країн Азії – 1,125 млрд дол. (18,3%), Латинської Америки – 453 млн дол. (7,4%) та Африки – 282 млн дол. (4,6%).

Загалом, за даними Держстату, у 2019 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,1 млрд дол. Це на 11% більше, ніж у 2018 році, коли імпорт агропродовольчої продукції становив близько 5,5 млрд дол.

Науковець повідомив, що, починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції в Україну утримує Польща. Торік вона продала нам сільськогосподарських товарів на суму 659 млн дол., що майже на 20% перевищило показник 2018 року у 556 млн дол.

Вагому роль у вітчизняному аграрному імпорті також відігравали Німеччина (511 млн дол.), Туреччина (416 млн дол.), Італія (394 млн дол.), Сполучені Штати Америки (275 млн дол.), Франція (269 млн дол.), Нідерланди (248 млн дол.), Норвегія (211 млн дол.), Іспанія (190 млн дол.) та Китай (168 млн дол.).

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За інформацією Пугачова, у ТОП-10 постачальників агропродукції в Україну, на яких припало трохи більше 54% всього імпорту, торік відбулася лише одна зміна: Іспанія витіснила Індонезію з 9-ої позиції.

У структурі зарубіжних поставок до України товарів аграрного сектору традиційно домінують кілька груп продуктів: плодово-ягідна продукція (673 млн дол.); риба і морепродукти (645 млн дол.); алкогольні і безалкогольні напої (533 млн дол.); тютюнові вироби (496 млн дол.); різні харчові продукти (440 млн дол.); насіння олійних культур (340 млн дол.); какао-продукти і шоколад (327 млн дол.).

Ці продукти сформували торік 56% вартості імпорту агропродукції до України, підсумував Пугачов.