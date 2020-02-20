НБУ до кінця лютого актуалізує інформацію про небанківські фінустанови

Національний банк до 28 лютого 2020 року збиратиме актуальну інформацію про небанківські фінансові установи (НФУ) для реєстрації на вебпорталі.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"До 28 лютого 2020 року НБУ збиратиме актуальну інформацію про НФУ для реєстрації на вебпорталі. Кожній НФУ необхідно поштою надіслати листа на адресу Департаменту статистики та звітності Національного банку з інформацією відповідно до шаблону, доступного на сайті Національного банку (шаблон). Лист має бути підписаний керівником і засвідчений печаткою юридичної особи (за її наявності)", - йдеться в повідомленні.

З 1 березня 2020 року зареєстровані компанії зможуть у тестовому режимі подати звітність до Національного банку. Для цього на сайті НБУ буде розміщено реєстр тестових звітних показників. Реєстр буде поступово наповнюватися звітними файлами, які наразі НФУ подають до Нацкомфінпослуг.

З 1 червня 2020 року на сайті буде розміщено повний реєстр звітних показників для НФУ.

"Починаючи з 1 липня 2020 року, НФУ подаватимуть звітність лише до Національного банку через вебпортал відповідно до вказаного реєстру звітних показників, у тому числі звітність за ІІ квартал 2020 року", - наголосили у регуляторі.

У межах проєкту «спліт» Національний банк розпочав підготовку до тестування подання звітності небанківськими фінансовими установами (НФУ) до НБУ в уніфікованому форматі відповідно до практики збору звітності Національним банком України. Обсяг звітності, періодичність її подання та кількість звітних показників відповідатиме законодавству України та чинним нормативно-правовим актам регуляторів фінансового ринку і не буде змінюватися до кінця 2020 року. Тестове подання звітності має допомогти компаніям швидше адаптуватися до змін у форматі подання даних.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Метою закону є скорочення кількості регуляторних та контролюючих органів шляхом розподілу функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими регуляторами.

Згідно із законом, з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.