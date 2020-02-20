До програми "Доступні кредити 5-7-9%" долучились три недержавні банки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Ще три банки долучились до Програми "Доступні кредити 5-7-9%". Рада Фонду розвитку підприємництва, який адмініструє програму, прийняла рішення задовольнити заявки АТ АКБ "Львів", АТ "Кредобанк" та АТ "ПУМБ", - йдеться в повідомленні

У Мінфіні зазначають, що українці, які мріють про власний бізнес або планують масштабувати вже діючий відтепер можуть скористатися підтримкою держави в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" звернувшись до семи банків: Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Укрексімбанку, банку Львів, Кредобанку та ПУМБ.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь в цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".