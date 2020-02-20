Міжнародну трасу М-12 у межах Вінниччини цьогоріч відремонтують у повному обсязі

Ремонт міжнародної траси М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка у межах Вінницької області у поточному році завершать у повному обсязі.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Вінницькій області.

«Капітальні та поточні ремонти виконувались по двох пріоритетних трасах міжнародного значення, зокрема, М-12, що поєднує область із заходу на схід. Службою розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено тендерні процедури, визначено підрядні організації, затверджено схеми організації дорожнього руху під час виконання робіт, підрядники готові приступити до виконання з першого березня. В цьому році ремонтні роботи будуть повністю завершені у Вінницькій області», - цитує відомство начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва.

За його словами, відповідно до постанови Кабміну від 29 січня 2020 року, з державного дорожнього фонду на капітальний, поточний та середній ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Вінницької області виділено 1,3 млрд грн. З них на експлуатаційне утримання автошляхів виділено 244 млн грн та 1, 086 млрд грн на завершення ремонту 25 км та двох мостів на автомобільній дорозі М-12 «Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка».

Траса М-12 входить до проєкту GoHighway, який поєднуватиме чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польським містом Гданськ на Балтійському морі. У Вінницькій області її протяжність становить 185,4 км, інтенсивність руху автотрасою - від 11 до 14 тис. авто на добу.

Впродовж 2017-2018 років відремонтовано понад 92 км траси М-12 , у 2019 році – ще 71,1 км.