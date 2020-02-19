Аграрний комітет Ради підтримав план приватизації Укрспирту

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики 18 лютого 2020 року підтримав план роботи з підготовки до приватизації ДП "Укрспирт".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"18 лютого під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики народні депутати підтримали план роботи з підготовки до приватизації ДП «Укрспирт», запропонований Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - йдеться в повідомленні.

Т.в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун презентував стратегію приватизації 41 підприємства ДП "Укрспирт". Для реалізації цього механізму необхідно завершити реєстрацію майна спиртових заводів за ДП "Укрспирт", майно передати на приватизацію до Фонду державного майна України (ФДМУ) як "окреме майно" (пулом основних засобів кожної цілісної виробничої дільниці), з можливістю не завершувати реорганізацію підприємств. Це дозволить передати об’єкти на приватизацію у найкоротші строки.

Як відомо, з 1 січня 2020 року набув чинності закон щодо роздержавлення спиртової галузі згідно з яким із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України. Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень.