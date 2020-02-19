Ексголова представництва ЄБРР виграв суд у Нацбанку

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним та скасував рішення про відмову ексголові представництва ЄБРР Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку України.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним та скасував рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України, яким було відмовлено Шевкі Аджунеру у погодженні на посаду Голови Наглядової ради Ощадбанку України. Відповідне рішення у справі за позовом Шевкі Аджунера до Національного банку України ОАСК ухвалив 18 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в ході дослідження обставин справи суд з’ясував, що НБУ вийшов за межі своїх повноважень не лише у процедурі погодження на посаду, але і під час самої перевірки на відповідність позивача кваліфікаційним вимогам, оцінюючи не кваліфікаційні вимоги, а виконання посадових обов’язків голови Наглядової ради АТ "Ощадбанк".

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У суді повідомляють, що рішення набирає законної сили відповідно до ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції в порядку та у строки, встановлені статтями 293, 295 – 297 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як повідомлялося, колишній голова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер позивався до Національного банку України через відмову у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку.

Зокрема, Аджунер просив суд визнати визнати протиправним та скасувати рішення Комітету НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем, яким йому було відмовлено у погодженні на посаду голови Наглядової ради Ощадбанку України.