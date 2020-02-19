ФДМУ продав оздоровчий комплекс

ФДМУ продав оздоровчий комплекс "Прикарпаття" за 17 мільйонів

Укрінформ
Фонд державного майна продав на аукціоні оздоровчий комплекс «Прикарпаття», який перебуває на балансі Національного банку, за 17,3 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко у Facebook.

"Вчора відбувся приватизаційний аукціон з продажу комплексу відпочинку НБУ "Прикарпаття". Недобудована база відпочинку знайшла свого нового власника за 17,3 млн грн (+ ПДВ) і вже скоро, сподіваємось, даний об'єкт стане однією з окрас м. Яремче", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна вже кілька разів виставляв на приватизацію оздоровчий комплекс "Прикарпаття" в Яремче Івано-Франківської області за стартовою ціною у 64,4 млн гривень.

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Сам оздорочий комплекс знаходиться у відмінному стані, під охороною і підтримується у належному технічному стані, взимку опалюється. Перша черга будівництва – будівля корпусу №2 - повністю завершена, укомплектована меблями, сантехнікою, освітленням. Але не прокладена частина зовнішнього каналізаційного трубопроводу (близько 200 метрів), через що будівля не може експлуатуватися.

Будівля складається з п’яти дворівневих номерів та трьох апартаментів. Загальна площа – 2 029,75 кв. метрів.

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