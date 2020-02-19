Мінфін продав держоблігацій ще на 1,5 мільярда

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 18 лютого 2020 року, до державного бюджету залучено 1 529 058 138,23 грн", - йдеться у повідомленні.

За підсумками аукціону для фінансування державного бюджету було залучено: 6-місячні ОВДП – 344 млн грн; 1-річні ОВДП – 1 152 млн грн; 3-річні ОВДП – 32 млн грн. Середньозважена дохідність 6-місячних гривневих ОВДП становить 9,82%, 1-річних гривневих ОВДП – 9,63%, 3-річних гривневих ОВДП – 10,11%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 лютого залучило до державного бюджету 9,2 млрд грн.