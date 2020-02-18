Фонд гарантування продає пул кредитів Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 28 лютого провести аукціон з продажу пулу активів АТ "Дельта Банк", до складу якого увійшли понад 100 кредитів фізичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів запланував 28 лютого 2020 року аукціон з продажу пулу активів АТ «Дельта Банк». Торги пройдуть на майданчику ProZorro.Продажі. До складу пулу увійшли понад 100 кредитів фізичних осіб, у забезпеченні за якими знаходяться транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що це робочі автокредити – позичальники обслуговують їх згідно з графіком погашення заборгованості. Загальний залишок заборгованості за кредитними договорами становить 3,67 млн грн. Початкова ціна лоту – 3,69 млн грн.

Аукціон пройде за голландською моделлю з поступовим зниженням ціни впродовж дня.