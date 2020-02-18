За два тижні на програму "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес надіслав понад 4 тисячі заявок

На участь в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" за перші два тижні надійшло 4 020 заявок на загальну суму 2,04 мільярда грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"За перші два тижні на участь в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" надійшло 4 020 заявок на загальну суму 2,04 мільярда гривень! А 775 українців зареєструвались на спеціальне безоплатне навчання підприємництву", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що найбільше заявок було зареєстровано в Київській області - на суму 503,9 млн грн. На другому місці - Вінницька область - на 155 млн грн. Замикають трійку лідерів одесити: там подали заявок на участь в програмі на загальну суму 131,9 млн грн. Підприємці Львівщини лише трохи поступились "лідерам", надіслаши заявок на участь в програмі на суму 130,3 млн грн.

При цьому в категорії "отримані кредити" лідером є Вінницька область. Тамтешні підприємці лише за два тижні роботи програми вже отримали кредитів на 3,8 млн грн. На другому місці з сумою 1,5 млн гривень - Житомирська та Львівська області. 1,3 млн грн отримали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці Волині. І трохи більше мільйона (1,1 млн грн) отримав бізнес Харківщини.

"Ми в Фонді розвитку підприємництва щоденно отримуємо оперативну і достовірну інформацію. Це дає можливість нам стежити за динамікою програми загалом та в розрізі банків зокрема. Станом на сьогодні учасниками програми вже є чотири банки. Це «Укргазбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк» та «Укрексімбанк». Наразі ми маємо звернення ще від 12 банків, які виявили бажання приєднатися до реалізації програми", - зазначив директор Офісу адміністрування проєктів міжнародної фінансової співпраці Мінфіну, під керівництвом якого функціонує Фонд розвитку підприємництва, Руслан Гашев.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".