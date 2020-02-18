Пенсійний фонд назвав середню зарплату за 2019 рік

В Україні минулоріч показник середньої заробітної плати становив 9205,19 грн.

Про це інформують на сторінці ПФУ в Facebook.

“Показник середньої заробітної плати за 2019 рік - 9205,19 грн”, - ідеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за грудень 2019 року, яка, відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", враховується для обчислення пенсії.

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Як інформують у ПФУ, показник середньої заробітної плати в Україні для обчислення пенсії за грудень 2019 року становить 10 583 грн 10 коп.