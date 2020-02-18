Україна має перетворитися на міжнародний транспортний хаб– Криклій

Україна має амбітні плани щодо розвитку національної транспортної інфраструктури та участі у міжнародній логістиці.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на саміті з морської та логістичної діяльності Qatar Maritime & Logistics Summit 2020 у м. Доха (Держава Катар), повідомляється на сайті міністерства.

«Україна має амбітні плани щодо розвитку національної транспортної інфраструктури та участі у міжнародній логістиці. Сьогодні в Українській державі відбуваються безпрецедентні за масштабами і складністю процеси трансформації у всіх ключових сферах. Інфраструктура у фокусі уваги Президента України, уряду та парламенту. Ми почали впроваджувати системні реформи і наполегливо працюємо над створенням нового й ефективного механізму взаємодії як на державному та міжнародному рівнях, так і в бізнесі. В рамках цієї трансформації одним із пріоритетних напрямів роботи є зміцнення та розширення торговельно-економічних відносин із Державою Катар», – заявив Криклій.

Міністр інфраструктури наголосив, що Україна має повністю реалізувати свій транзитний потенціал і перетворитися на міжнародний транспортний хаб у сполученні Європа – Азія: «Майже всі стратегічно важливі проекти спрямовані на реалізацію транзитного потенціалу України. Для розвитку транспортної галузі та залучення інвестицій ми застосовуємо механізм державно-приватного партнерства, який, як показує світовий досвід, є одним із найефективніших для співпраці держави та бізнесу. Наразі нашим фаворитом є концесія інфраструктурних об’єктів».

Очільник міністерства нагадав, що уже успішно проведено перші концесійні конкурси у портах України і переможцем у порту Ольвія стала провідна катарська компанія QTerminals, яка планує інвестувати 142 мільйони доларів протягом 5 років. Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій в портову галузь України за всю історію незалежності. Наступний концесійний конкурс планується в морському порту Чорноморськ. Далі концесійні проєкти у морських портах Одеса, Маріуполь, Бердянськ.

«Ми гарантуємо прозорість усіх конкурсів і рівність учасників, і будемо раді бачити катарські компанії переможцями», – зазначив Криклій.

Міністр інфраструктури підкреслив, що позитивний досвід концесії буде поступово масштабований в авіації, дорожньому будівництві, залізниці та інших галузях транспортної інфраструктури: «До кінця лютого плануємо прийняти рішення по концесійних проектах в аеропортах Львів, Запоріжжя, Херсон і Чернівці. За підтримки Світового банку працюємо над потенційними концесійними дорожніми проектами Львів – Стрий та Тернопіль. Україна відкрита для інвестицій і взаємовигідного партнерства».

Як повідомляв Укрінформ, порт Ольвія передали у концесію на 35 років, а порт Херсон — на 30 років.