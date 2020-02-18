СЕТАМ запускає доставку майна по Україні

Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України на своєму електронному майданчику OpenMarket запускає послугу з доставки майна по всій країні.

Подати заявку на доставку можна на майданчику OpenMarket.

«Купити майно на майданчику OpenMarket стало ще простіше. Тепер ви можете забрати придбаний на аукціоні автомобіль у найближчому до вас обласному центрі, а через кілька тижнів зможете замовити доставку й іншого рухомого майна. Комфорт наших покупців є пріоритетом. Є пропозиції чи зауваження до роботи сервісу - пишіть нам на service@setam.net.ua або форум», - повідомив в.о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Микола Писанчин.

Щоб замовити доставку потрібно перемогти в аукціоні, повністю розрахуватися за виграний лот, отримати рахунок на e-mail та оплатити його і забрати майно зі складу ДП «СЕТАМ» у вашому обласному центрі.

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OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.