Зміна плати за аерообслуговування не вплине на вартість авіаквитків

Зміна ставок плати за аеронавігаційне обслуговування не вплине на вартість авіаквитків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури.

"За відкритою інформацією учасників ринку та міжнародних авіаційних організацій, вартість послуг за аеронавігаційне обслуговування у кінцевій вартості квитка становить не більше 3-5%. Коливання ставок плати за аеронавігаційне обслуговування фактично не впливає на кінцеву вартість квитка. Якщо розділити навіть максимальне збільшення вартості плати за аеронавігаціне обслуговування для одного повітряного судна, виходить, що на одного пасажира припадає від 0,1 до 1 євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в основі перегляду ставок в Україні - розрахунки Центрального бюро маршрутних зборів Євроконтролю.

"Процес розрахунку і складові детально регламентовані нормативними документами міжнародних організацій (ІСАО та Євроконтроль) – ґрунтуючись на співвідношенні національної бази витрат до загальної кількості одиниць обслуговування.Євроконтроль проаналізував та підтвердив плановий обсяг витрат провайдера, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування аеронавігаційної системи, модернізації устаткування тощо", - зауважують у міністерстві.

Крім того наголошують, що відповідно до принципів Євроконтролю, за умови істотного збільшення кількості рейсів у повітряному просторі України ставки за аеронавігаційне обслуговування буде негайно знижено. Проте наразі за інтенсивністю польотів Україна не досягла рівня 2006 року.

Як повідомлялося, на виконання рішення Антимонопольного комітету України, Міністерство інфраструктури підготувало зміни до наказу від 4 червня 2019 року №415 «Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден в повітряному просторі України», якими введено нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті та єдину для всіх аеропортів України ставку плати на підході та в районі аеродрому.

У проєкті наказу, який розміщено для обговорення на сайті міністерства, нову ставку плати за аеронавігаційне обслуговування на маршруті пропонують збільшити на 2,45 євро (+4,4%) – до 57,55 євро. Ставку плати на підході та в районі аеродрому пропонують зменшити на 14,43 євро (-3,6%) – до 396,57 євро. Наразі ця ставка встановлена на рівні 210,0 євро для міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у розмірі 411,0 євро для всіх інших аеропортів країни.

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У грудні 2019 року Антимонопольний комітет України зобов'язав Міністерство інфраструктури внести зміни до наказу, який ставить міжнародний аеропорт "Бориспіль" у привілейоване становище порівняно з іншими українськими летовищами.

На думку АМКУ, одним із наслідків встановлення диференційованих ставок може бути незацікавленість авіакомпаній здійснювати авіаперевезення в інші міжнародні аеропорти України, крім "Борисполя".