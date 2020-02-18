Фонд гарантування завершив ліквідацію Експобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 лютого 2020 року завершив ліквідацію АТ "КБ "Експобанк".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"15 лютого 2020 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення АТ "КБ "Експобанк" як юридичної особи, а отже, ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що згідно зі статтею 52 Закону вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені за недостатністю його майна, вважаються погашеними. Таким чином, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ "КБ "Експобанк" припинено.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 27 січня 2020 року завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "КБ "Експобанк". У межах виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ "КБ "Експобанк" отримано 295,75 млн грн, що становить 98,9% від загальної гарантованої суми.

Як відомо, Національний банк України 22 січня 2015 року прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії АТ "КБ "Експобанк".