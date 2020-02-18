Нефьодов сказав, коли варто починати дискусію про перегляд вартості посилок

Наразі дискусія щодо зміни вартості посилок, які безмитно пересилаються в Україну, не ведеться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Поки що такої дискусії немає. Мені здається, що її потрібно вести вже після того, як ми зробимо процес оформлення максимально зручним для людей. У більшості країн Європи цей ліміт (безмитного ввезення - ред.) набагато менший, ніж в Україні. Він становить близько 22 євро, з наступного року він стає нуль у межах всього Євросоюзу. Чи готові ми до цього? Не знаю. Це питання до політиків, митниця буде готова виконати будь-яке рішення, яке буде прийнято у стінах парламенту", - зазначив Нефьодов.

За його словами, саме поштові відправлення на сьогодні становлять істотну частку контрабанди.

"Що робити з такою проблемою, як контрабанда через поштові відправлення? Бізнес говорить про те, що зараз є досить популярна схема, коли, наприклад, із Польщі завантажується фура, яка нібито везе сто приватних відправлень ста особам. А насправді з митно-товарного складу відправляється одна партія, роздріблена на сто одиниць. Чи можна притягнути такі компанії, поштових операторів до відповідальності?" - розмірковує Нефьодов.

Уже на сьогодні, розповів очільник митниці, опрацьовується механізм адміністрування поштових відправлень. І говорити конкретніше можна буде за півроку. Через спрощення цього процесу можна буде вплинути на обсяги товарів, які завозяться нелегально саме через складність оформлення.

"Ми працюємо над механізмом, як зробити оформлення посилок для чесних отримувачів простіше. Дуже сподіваюся, що ми, як і обіцяли, на початку другого півріччя все ж представимо механізм, коли людина зможе самостійно оформити принаймні просту бандероль чи посилку", - зауважив Нефьодов.

Він послався на власний досвід купівлі книжок англійською на Amazon.

"Ще не було жодного разу, щоби я сплатив мито на ці книжки, яке б не було принаймні в п'ять разів менше, ніж послуги митного брокера, з яким я вимушений підписувати контракт, аби оформити ці нещасні п'ять книжок, які я замовив. Дуже хочеться, аби цей процес став максимально зручним і безболісним. Тому це – теж зниження попиту на контрабанду", - сказав очільник митниці.

За словами Нефьодова, схема ввезення в Україну контрабанди через поштові відправлення існує в двох варіантах.

"Один – більш небезпечний, і для нас він більш пріоритетний. Це приблизно те саме, про що ви розповідаєте: реальні експортно-імпортні великомасштабні операції, в які не залучені ніякі приватні особи. Вони просто де-юре оформлені наче на приватних отримувачів. До того ж деякі з цих у лапках "поштових операторів" не мають жодного відділення в Україні. Ви не можете скористатися їхніми послугами, щоб щось відправити. <... > Думаю, ми всі погоджуємось, що це – кримінал", - зазначив очільник митниці.

Друге питання, за його словами, є більш дискусійним – питання рівних умов у торгівлі.

"Якщо ви купуєте телефон в Україні, то компанія, яка його імпортувала, платить ПДВ, податки на зарплату, орендує якесь приміщення тощо. Якщо ви купуєте цей телефон у крос-граничній торгівлі, то, відправивши вам його з Китаю, ніхто не платить нічого, весь прибуток залишається там. І тут у кожній країні йде достатньо складна політична дискусія, що у цій ситуації превалює: інтереси бізнесу, який створює робочі місця, платить податки, заробітну плату, за яку потім люди купуватимуть ці телефони; чи інтереси суспільства, де громадянин хотів би купити телефон якомога дешевше. Як правило, кожна країна знаходить якийсь компроміс. У більшості країн цей компроміс набагато жорсткіший, ніж в Україні", - підкреслив Нефьодов.

На його переконання, метою має стати саме боротьба з шахрайством.

"Наше завдання - боротися з відвертим шахрайством. Для цього ми вже провели зміни у законі №2318-1, який дає додаткові повноваження з визначення умов роботи ММПО і ЦСС – міжнародних центрів обробки поштової кореспонденції, а також сортувальних станцій, на яких працюють експрес-оператори", - пояснив Нефьодов.

Він також спрогнозував подальші зміни законодавства у цьому напрямку.

"Ми внесли зміни в законодавство і, можливо, будемо змінювати ще. Ми зараз працюємо з правоохоронними органами конкретно по деяких компаніях. Там уже є цілий процес, сподіваюся, він дійде до реалізації – до відкликання ліцензії і якихось кримінальних справ", - повідомив очільник митного органу.

Як повідомляв Укрінформ, голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявляв, що масштаби контрабанди в Україні оцінюються в десятків мільярдів гривень, виходячи з ринкової оцінки частки товарів. Водночас експертну оцінку масштабів контрабанди незабаром буде завершено.