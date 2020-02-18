Колишнім топменеджерам банку "Михайлівський" оголосили підозру

Слідчі ДБР повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні ексголові правління ПАТ «Банк Михайлівський», двом заступникам голови правління та чотирьом членам кредитного комітету банку.

Про це інформує 18 лютого пресслужба ДБР.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні колишньому голові правління ПАТ «Банк Михайлівський», двом заступникам голови правління та чотирьом членам Кредитного комітету банку (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що топменеджери банку безпідставно, з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, котрі були пов’язані з колишніми власниками банку. При цьому посадовці банку розуміли, що надані кредитні кошти не будуть повернуті. Дії підозрюваних завдали збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на суму 283 млн грн, заявили в ДБР.

У відомстві також повідомили, що наразі триває розслідування інших епізодів злочинних дій колишнього керівництва банку та перевіряється можлива причетність до вчинення злочину інших службових осіб та власників банку.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора, оперативний супровід — Департамент кіберполіції Національної поліції України.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня 2016 року Нацбанк визнав ПАТ «Банк Михайлівський» неплатоспроможним, після чого Фондом гарантування вкладів було запроваджено тимчасову адміністрацію і розпочато процедуру виведення банку з ринку.

12 липня 2016 року Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, на виконання якого Фондом гарантування вкладів було розпочато процедуру його ліквідації.

За підсумками інвентаризації активів ПАТ «Банк Михайлівський» встановлено, що він не здатний задовольнити навіть 5% вимог своїх кредиторів, а відтак, є повністю неплатоспроможним.

З початку процедури виведення ПАТ «Банк Михайлівський» з ринку Фонд відшкодував 2,5 млрд грн вкладникам та особам, що законом прирівняні до вкладників як потерпілі від зловживань у сфері банківських та інших фінансових послуг.