У 2019 році були збитковими лише 6 банків

У 2019 році із 75 діючих в Україні банків збитковими були лише шість, їхній сукупний збиток становив 0,2 млрд грн.

Про це йдеться в черговому Огляді банківського сектору, оприлюдненому Національним банком.

"Із 75 діючих банків збитковими було лише 6 установ, сукупний збиток яких становив 0,2 млрд грн", - ідеться в документі.

У Нацбанку нагадали, що прибуток банківського сектору за 2019 рік був у 2,7 раза вищим, ніж за 2018 рік, і становив 59,6 млрд грн. Понад половину прибутку сектору сформував ПриватБанк.

Зазначається, що у четвертому кварталі операційний дохід банків скоротився на 4,9% до попереднього кварталу, а операційні витрати зросли на 15,2%. На зниження операційних доходів вплинуло зменшення результату від переоцінки в держбанках та уповільнення темпів зростання чистого процентного доходу (до +9,9% р/р).

При цьому чистий комісійний дохід через розширення обсягу безготівкових операцій та активне роздрібне кредитування зріс на 16,3% р/р.

Відрахування до резервів сектору за рік зменшилося на 50,1% - до 12,5 млрд грн, що стало найнижчим значенням за останніх 10 років. Серед банків із суттєвими відрахуваннями в резерви були два держбанки та один банк із російським капіталом.

Як повідомляв Укрінформ, на 1 січня 2019 року з 77 платоспроможних банків 64 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток в обсязі 34,4 млрд грн, що перекрило збитки 13 банків на 12,7 млрд грн.