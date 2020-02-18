Зниження облікової ставки здешевило кредити для бізнесу - НБУ

Зниження облікової ставки сприяло відчутному здешевленню гривневих кредитів для бізнесу за IV квартал на 2,4 в. п. - до 15,7% річних.

Про це йдеться в черговому "Огляді банківського сектору", опублікованому Національним банком.

"Зниження облікової ставки сприяло відчутному здешевленню гривневих кредитів для бізнесу за IV квартал на 2,4 в. п. до 15,7% річних. Вартість гривневих кредитів для фізичних осіб скоротилася за квартал лише на 0,5 в. п. до 33,6% річних. Ставки за валютними кредитами суб’єктам господарювання перебувають на історично найнижчих рівнях – 4,6% у грудні 2019 року", - йдеться в документі.

У Нацбанку нагадали, що у IV кварталі НБУ двічі знижував облікову ставку, найістотніше у грудні 2019 – на 2 в. п., а у січні 2020 – ще на 2.5 в. п. Ставки за депозитами фізичних осіб почали знижуватися лише у грудні, слідом за зниженням ставок державними банками. Протягом року держбанки утримували ставки за депозитами на високому рівні через інерційність в управлінні пасивами та активами і юридичні ризики навколо Приватбанку.

Вартість 12 місячних гривневих депозитів фізичних осіб у ІV кварталі знизилася на 0.7 в. п. до 15.1% річних, у січні 2020 року – ще на 1.1 в. п., а в перший тиждень лютого і далі знижувалася на 1.0 в. п. – до 13.0% річних.

Вартість 12 місячних депозитів населення в доларах США знизилась за квартал на 0.6 в. п. – до 2.6% річних, і ще на 0.7 в. п. – уже в поточному році.

Гривневі кошти корпорацій протягом IV кварталу подешевшали на 2.7 в. п. до 10.3% річних.