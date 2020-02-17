Обсяги пасажирообігу в Україні зросли на 3,3% - звіт уряду

Обсяги пасажирообігу в Україні протягом 2019 року зросли на 3,3% порівняно із 2018-им.

Про це йдеться у Звіті з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України повідомляє Урядовий портал.

Динаміка обсягів пасажирообігу у 2018–2019 роках, %

“Продовжилося зростання обсягів пасажирообігу (на 3,3% проти 5,1% у 2018 році), яке підтримувалося, в більшій мірі, завдяки стабільному розвитку авіаційного транспорту в умовах лібералізації ринку авіаперевезень, зокрема активного функціонування лоукост-компаній, на тлі збільшення купівельної спроможності населення та пропозиції рейсів”, - йдеться у звіті.

Так динаміка обсягів пасажирообігу за даними Державної служби статистики України свідчить, що найбільше — на 5,1% порівняно із попереднім роком пасажирообіг зріс у квітні 2019 року, на 4,5% у серпні, на 4,3% у травні та у липні 2019 року. Порівняно із попереднім місяцем, найбільше їздили у листопаді 2019 року - на 8,2% більше, ніж у жовтні 2019 року.