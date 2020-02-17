Гончарук анонсував всеукраїнський навчальний тур для підприємців

Цього тижня розпочнеться всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав у Тelegram.

«Також ми цього тижня розпочнемо всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій», - повідомив прем'єр-міністр.

Він наголосив на тому, що жоден українець не повинен отримати відмову лише через низький рівень підготовки.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив постанову для старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" із 1 лютого 2020 року. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу. За попередніми оцінками, близько 50 тис. позичальників зможуть взяти участь у цій програмі вже нинішнього року.

За інформацією міністра фінансів Оксани Маркарової, у бюджеті закладено 2 млрд грн на фінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".