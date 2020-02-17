Приватизація усіх спиртових заводів має поповнити бюджет на 2,5 мільярда

Надходження до державного бюджету в результаті приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд грн.

Про це йдеться у Звіті з виконання Програми діяльності Кабінету міністрів, повідомляє Урядовий портал.

"Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів складуть близько 2,5 млрд гривень", - йдеться в документі.

Урядом було здійснено перші кроки до приватизації державних спиртових заводів, зокрема скасовано рішення щодо реорганізації 35 спиртових заводів, які мали бути приєднані до Державного підприємства “Укрспирт” (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1093).

У рамках передприватизаційних заходів проводиться комплексний технічний та фінансовий аудит державних спиртових заводів, інвентаризація наявних активів для оцінки ринкової вартості, після завершення яких підприємства будуть передані до Фонду державного майна на приватизацію через електронну торгову систему ProZorro.Продажі.