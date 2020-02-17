Саудівська Аравія інспектує українських виробників курятини

В Україні розпочала роботу делегація Саудівської Аравії щодо ознайомлення з системою державного контролю за виробництвом м’яса птиці та здоров’ям птиці.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"З 17 по 21 лютого 2020 року в Україні працюватиме делегація представників компетентного органу Саудівської Аравії щодо ознайомлення з системою державного контролю за виробництвом м’яса птиці та здоров’ям птиці", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в рамках роботи в Україні колеги з Саудівської Аравії відвідають Київську та Черкаську області.

У рамках роботи делегації планується ознайомлення з роботою територіальних органів Держспоживслужби, птахоферм та м’ясопереробних підприємств в зазначених областях.

За даними USDA, у 2019 році Україна експортувала 400 тис. тонн курятини. Відповідно, за рік поставки українського продукту за кордон зростуть на 12,5%.