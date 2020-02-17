Коронавірус може негативно вплинути на зростання економіки - МВФ

Епідемія коронавірусу COVID-19 може негативно вплинути на зростання глобальної економіки в 2020 році, однак остаточного прогнозу поки що немає.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) на глобальному жіночому форумі в Дубаї (ОАЕ), повідомляє AFP.

"Може бути зниження, яке, як ми все ще сподіваємось, буде на рівні 0,1-0,2 відсотка... Раджу всім не поспішати з передчасними висновками. Існує ще багато невизначеностей. Ми говоримо про сценарії, а не про прогнози. Запитайте мене про це за десять днів", - сказала вона.

За словами директора МВФ, ще рано говорити про те, як швидко Китай зможе зупинити вірус, також поки що невідомо, чи пошириться він на решту світу.

Стверджуючи, що ще “занадто рано” для точної оцінки наслідків епідемії, в результаті якої загинуло понад 1700 осіб, глава МВФ визнала, що, зокрема, вже постраждали сфери туризму і транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Мюнхенській конференції з питань безпеки Георгієва також заявила, що наразі рано прогнозувати конкретні наслідки коронавірусу для глобальної економіки. Однак, за її словами, уже за кілька тижнів можна буде провести докладний аналіз та скоординувати міжнародні дії для зменшення негативного впливу.

Станом на ранок 17 лютого в світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.