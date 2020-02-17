Обсяг переказів коштів в Україні торік зріс майже на 40% - Нацбанк

Обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів у 2019 році зріс на 38,6% порівняно з 2018-им.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За 2019 рік обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів зріс на 38,6% порівняно з 2018 роком. Ця тенденція триває вже не перший рік. Загалом, обсяг переказів коштів у межах України зростає щороку: за 2017 – на 21,4%, за 2018 – на 24,3%. У 2019 році середня сума переказу у межах України становила 314 гривень (у 2018 – 241 грн), водночас найбільше коштів традиційно прямувало до Києва", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазаначають, що на ринку внутрішньодержавних переказів наразі домінують системи, створені небанківськими установами (91% всього обсягу переказів у цьому сегментів припадає на них).

Лідерами за розподілом сум внутрішньодержавних переказів у 2019 році були системи NovaPay (ТОВ "Пост Фінанс"), Поштовий переказ (ПАТ "Укрпошта"), Фінансовий світ (ТОВ "Українська платіжна система").

За 2019 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, переказано: в Україну – 2 271 млн дол. США в еквіваленті (21,94% від загальної суми переказів), за межі України – 398 млн дол. США в еквіваленті (3,85% від загальної суми переказів), у межах України – 197,93 млрд грн або 7 679 млн дол. США в еквіваленті (74,21% від загальної суми переказів).

Ці дані не включають інформацію про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також неформальними каналами.

За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив: в Україну з-за кордону – майже 12 млрд дол. США у еквіваленті, з України за кордон – майже 0,6 млрд дол. США у еквіваленті. З них через системи переказу коштів надійшло: в Україну – майже 2,3 млрд дол. США у еквівленті, тобто приблизно п’ята частина усіх приватних переказів в Україну, а з України – майже 0,4 млрд дол. США в еквівленті, тобто приблизно дві третини усіх приватних переказів з України.

У розрізі країн обсяг переказів, що здійснено через системи переказу коштів, розподілився таким чином: в Україну із США – 18%, в Україну з Ізраїлю – 14%, з Італії – 9%, із Росії – 7%, з Польщі – 7% та з інших 219 країн – 45%.

З України до РФ було переказано – 31%, до Грузії – 11%, до Азербайджану – 6%, до Китаю – 5%, до Узбекистану – 5% та до інших 195 країн – 42%.

Найбільші обсяги транскордонних переказів здійснено з використанням систем переказу коштів – резидентів США: 93% – в Україну та 96% – з України.

Упродовж 2019 року на території України надавали послуги 37 систем переказу коштів, з яких 30 систем створені резидентами та 7 систем створені нерезидентами (4 системи з США, по 1 – з Грузії, Канади, Азербайджану).