У Кабміні працюватимуть над дешевшою іпотекою

В уряді працюватимуть над тим, щоб зробити іпотеку доступнішою для українців.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у прямому ефірі телеканалу “Україна”, повідомляє Урядовий портал.

"З 1 лютого вже запрацювала програма надання кредиту за програмою 5-7-9, яка ініційована Президентом України Володимиром Зеленським. Це дає підприємцю-українцю можливість почати займатись власною справою. Ми працюємо над тим, щоб іпотека також стала дешевшою. Щоб молода сім’я могла прийти в банк і на нормальних умовах отримала позику під адекватні відсотки", - сказав він.

Як повідомлялось, 3 лютого Гончарук презентував державну програму “Доступні кредити 5-7-9%”, мета якої зменшити відсоток кредитів та зробити їх доступнішими для українців.