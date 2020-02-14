Імпорт електроенергії з РФ та Білорусі у січні був менше 1%

Імпорт електроенергії в Об'єднану енергосистему (ОЕС) України з Росії та Білорусі становив 0,8% від загального обсягу в цій торговій зоні.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго".

"Імпорт в Об’єднану енергосистему України становив 110,9 млн кВт-год., або 0,8% від загального виробництва електроенергії в даній торговій зоні. Зокрема, з Росії — 17,9 млн кВт-год., а з Білорусі – 93 млн кВт-год.", - ідеться у повідомленні.

Загалом імпорт у торгову зону ОЕС та "острів Бурштинської ТЕС" становив 560,66 млн кВт-год.

У торговій зоні "острова Бурштинської ТЕС" імпорт дорівнював 449,73 млн кВт-год. Зокрема, зі Словаччини — 329,11 млн кВт-год. (в 2,1 раза більше, ніж середньомісячний показник імпорту в 2019 році), з Угорщини – 97 млн кВт-год. та Румунії — 23,62 млн кВт-год.

"Зростання імпорту електроенергії зі Словаччини зумовлене збільшенням з 400 до 600 МВт пропускної спроможності міждержавних перетинів між Україною та Словаччиною з кінця листопада 2019 р.", - пояснили в Укренерго.

Водночас імпорт у торговій зоні ОЕС, навпаки, обмежували.

"Для забезпечення операційної безпеки енергосистеми у січні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно був обмежений на 81%, або 475,8 млн кВт-год. Зокрема, величина обмежень з Росії – 374,6 млн кВт-год. та з Білорусі – 101,2 млн кВт-год.", - додали в Укренерго.